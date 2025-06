Uccise Michelle Causo il condannato pubblica un album di musica trap sui social

Un anno dopo la tragica morte di Michelle Causo, il giovane condannato per il femminicidio sorprende tutti pubblicando un album di musica trap sui social. La sua canzone "Scusa mamma", composta tra le mura del carcere, solleva domande inquietanti sulla redenzione e l’oblio delle vittime. Tra le note, emerge un quadro complesso che mette in discussione i confini tra colpa, perdono e speranza. È un episodio che scuote le coscienze e apre un dibattito su giustizia e umanità.

Un anno fa era stato condannato a 20 anni per il femminicidio di Michelle Causo, nei giorni il ragazzino in carcere ha pubblicato una canzone in vista di un album di musica trap. Il minorenne di origine cinglaese, che accoltellò a morte la 17enne e l’aveva abbandonata in un carrello della spesa nel giugno 2023 a Primavalle (Roma), ha composto canzoni che sono già online. La prima si chiama Scusa mamma: “È fatto tra le sbarre, u want that?” è il messaggio che viene dal carcere minorile di Treviso. Il femminicida ha 11.800 follower sul suo profilo e sul quale campeggia una sua immagine a torso nudo con il nickname OlvRoff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccise Michelle Causo, il condannato pubblica un album di musica trap sui social

In questa notizia si parla di: michelle - causo - condannato - album

