Uccisa in strada dall’ex | Gentiana uccisa con 18 coltellate ha cercato di scappare e difendersi

Una tragedia che scuote Tolentino: Gentiana Kopili, donna coraggiosa, ha tentato di sfuggire alla furia dell’ex marito Nikollaq Hudhra, ma è stata brutalmente uccisa con 18 coltellate nel parco di via Benadduci. Un episodio di violenza estrema che evidenzia l’urgenza di affrontare con determinazione il problema della prevenzione e tutela delle vittime. La memoria di Gentiana ci invita a riflettere e agire per un futuro più sicuro.

Tolentino, 19 giugno 2025 – Gentiana Kopili ha tentato di scappare e di difendersi, ma l’ex marito, Nikollaq Hudhra, l’ha raggiunta e uccisa. Diciassette, diciotto le coltellate con le quali l’uomo, 55 anni, ha colpito la ex moglie, Gentiana Kopili, sabato sera, nel parco di via Benadduci. È quanto è emerso dall’autopsia, eseguita questa mattina, all’obitorio dell’ospedale di Macerata dal medico legale Antonio Tombolini, incaricato dal pm Enrico Riccioni. L'autopsia è durata oltre due ore. Diciassette, diciotto i fendenti, alcuni dei quali mortali, inferti dall’uomo dall’alto verso il basso con un coltello da cucina della lama di 18 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa in strada dall’ex: Gentiana uccisa con 18 coltellate, ha cercato di scappare e difendersi

Tolentino sotto choc per il femminicidio di Gentiana Hudrha: uccisa dall’ex marito Arben Hudhra - Tolentino, un tranquillo centro vicino a Macerata, si sveglia sotto choc per l’ennesimo femminicidio che scuote la comunità.

È partito dall'Umbria per uccidere la sua ex moglie. A riportarlo è il Corriere dell’Umbria. Nikollaq Hudra, 55enne residente a Passignano sul Trasimeno, sabato 14 giugno, a Tolentino, ha ucciso a coltellate la ex moglie, Gentiana Hudhra, 45 anni. L'omicidio è Vai su Facebook

Uccisa in strada dall’ex: camera ardente a Tolentino, poi la salma in Albania - Il sindaco: “Ora la nostra preoccupazione va ai figli, nel frattempo ci siamo attivati per le spese immediate compreso il funerale” ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tremila in corteo per Gentiana: "Mia madre era gentile con tutti". Il vescovo: educhiamo i giovani - Le parole di uno dei figli della donna di 45 anni uccisa a coltellate dall’ex marito davanti ai passanti. Lo riporta msn.com