Uccisa in strada dall’ex | camera ardente a Tolentino poi la salma in Albania

Una tragica tragedia scuote Tolentino: Gentiana Kopili, la coraggiosa badante di appena 45 anni, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito. La comunità si prepara a rendere omaggio alla sua memoria con una camera ardente, mentre la salma sarà poi trasportata in Albania. Un dolore profondo che invita a riflettere sulla violenza e l’importanza di tutela. La vicenda lascia tutti senza parole, ma anche con la speranza di fare luce su questa ennesima tragedia.

Tolentino, 19 giugno 2025 – Domani camera ardente per Gentiana Kopili, la badante 45enne, madre di due figli, uccisa a coltellate dall’ex marito 55enne Nikollaq Hudhra (anche lui di origini albanesi) sabato sera in viale Benadduci. In accordo con la famiglia, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, “anche in considerazione del notevole e prevedibile afflusso di persone”, ha messo a disposizione la tensostruttura della zona sportiva Sticchi, vicino al campo sportivo Ciommei, per allestire la camera ardente. Tutti coloro che vorranno, potranno dare l’ultimo saluto a Gentiana per tutta la giornata di venerdì, dalle 10 alle 19, dopodiché la salma sarà trasferita in Albania per le esequie e la tumulazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa in strada dall’ex: camera ardente a Tolentino, poi la salma in Albania

