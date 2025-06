Uccide la madre con un' accetta per un rimprovero il fratello minore ha tentato di salvarla

Un dramma familiare sconvolgente scuote Racale, nel cuore del Salento: Filippo Manni, 21 anni, ha ucciso la madre Teresa Sommario durante un alterco, tentando anche di salvarla il fratellino minore. La scena si è consumata sotto gli occhi del Tribunale, dove il ragazzo si è sciolto in lacrime, portando alla luce un episodio di violenza e dolore indicativo di tensioni profonde. La vicenda apre un'ombra inquietante sulla fragilità emotiva e le dinamiche familiari.

È scoppiato in lacrime davanti al gip, il 21enne Filippo Manni accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti della madre, Teresa Sommario, 52 anni, avvenuto nella loro abitazione del civico 6 di via Toscana, a Racale, in provincia di Lecce due giorni fa. Filippo Manni uccide la. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Uccide la madre con un'accetta per un rimprovero, il fratello minore ha tentato di salvarla

