Ubs | Nei prossimi 30 anni in Italia oltre 2.300 miliardi verranno trasferiti in eredità E i milionari sono 1,3 milioni

Negli prossimi 30 anni, l’Italia si prepara a un passaggio generazionale senza precedenti: oltre 2.300 miliardi di euro verranno trasferiti tra le famiglie, coinvolgendo circa 13 milioni di milionari. Questa vera e propria ondata di ricchezza cambierà il panorama economico e sociale del Paese, rivelando opportunità e sfide che definiranno il nostro futuro. Scopriamo insieme cosa significa tutto ciò per cittadini e investitori italiani.

Nel corso dei prossimi due-tre decenni "l'Italia assisterà ad un 'impennata dei patrimoni trasferiti tra le generazioni nonché all'interno della stessa generazione per un totale di oltre 2.300 miliardi di euro, pari ad oltre un quinto dell'intero patrimonio privato del Paese e pari al doppio della somma prevista in Giappone, che ha il doppio della popolazione". Il Global Wealth Report della banca svizzera Ubs conferma che anche nel nostro Paese è in arrivo il "grande trasferimento di ricchezza" legato al passaggio generazionale dai baby boomer ai loro figli e nipoti. Con la particolarità che l'Italia è un vero e proprio paradiso fiscale per le eredità, con aliquote bassissime e una franchigia di 1 milione di euro sotto la quale i lasciti tra coniugi e parenti in linea retta sono del tutto esentasse e di 100mila euro per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle.