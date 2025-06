Ubriaco e contromano al volante | cambia corsia per evitare l’alt

Un uomo ubriaco e contromano sulla Statale Selice: una manovra rischiosa e imprevedibile che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La polizia stradale, impegnata nei controlli antidroga e contro la guida in stato di ebbrezza, si è trovata di fronte a un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Quello che è successo quella sera ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Imola, 19 giugno 2025 – Alla vista del posto di blocco, ha improvvisamente sterzato invadendo la corsia opposta e procedendo contromano. Una manovra pericolosa, che poteva avere conseguenze drammatiche. È successo qualche sera fa lungo la Statale Selice, dove la polizia stradale era impegnata in una serie di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Protagonista dell’episodio un uomo italiano di 55 anni, alla guida di un’Audi A3, successivamente raggiunto e fermato in condizioni di sicurezza dagli agenti. Sin dai primi momenti del controllo, è apparso visibilmente alterato: secondo quanto riferito dalla pattuglia, non riusciva a mantenere l’equilibrio e emanava un forte odore di alcol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco e contromano al volante: cambia corsia per evitare l’alt

In questa notizia si parla di: contromano - corsia - ubriaco - volante

È morto l'amico e rivale di Sinner. L'ex promessa del tennis aveva 25 anni La sua auto, secondo i primi rilievi, era in contromano in autostrada e ha centrato quella su cui viaggiava una famiglia: https://cityne.ws/fqdPc Vai su Facebook

Ubriaco e contromano al volante: cambia corsia per evitare l’alt; Ubriaco alla guida percorre contromano 20 chilometri in A18, 36enne denunciato: la scena ripresa in un video; Ubriaco al volante guida per oltre 20 km in autostrada contromano sulla Messina-Catania: fermato dalla Polizia Stradale.

Contromano in tangenziale . Ventenne ubriaco al volante provoca un frontale: feriti - ventenne neopatentato si è posto al volante di una BmwX2 ed è entrato in tangenziale contromano. Segnala ilrestodelcarlino.it

Imola, ubriaco fradicio contromano sulla Statale: multa di oltre 2mila euro - Fermato mentre procedeva contromano con un tasso alcolemico quattro volte superiore alla soglia massima. Secondo corriereromagna.it