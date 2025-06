Tutto pronto per il Francavilla Drum Festival | in piazza 40 batteristi suoneranno in contemporanea

Preparati a vivere un'esperienza musicale unica: il Francavilla Drum Festival nel cuore di Piazza Giovanni XXIII, dove 40 talentuosi batteristi si uniranno in un’eccezionale esibizione simultanea per celebrare la Festa Europea della Musica. Un evento coinvolgente, sotto la cupola più alta del Salento, che promette di far vibrare l’anima di tutti gli spettatori. Non perdere questa straordinaria occasione di musica e passione, perché...

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 21 giugno in Piazza Giovanni XXIII dalle 20.45, 40 batteristi si esibiranno sotto la cupola più alta del Salento per celebrare la Festa Europea della Musica. L’iniziativa, intitolata “Francavilla Drum Festival”, è a cura dell’Amministrazione comunale e della Scuola. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tutto pronto per il Francavilla Drum Festival: in piazza 40 batteristi, suoneranno in contemporanea

