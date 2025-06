Tutto il tennis che c' è da vedere su Sky e non solo quello

Se sei un appassionato di tennis, non puoi perderti le emozioni che Sky e NOW ti riservano: dal prestigioso torneo di Wimbledon, in esclusiva e in streaming, alle grandi sfide dell’Eurolega per tre stagioni. Resta sintonizzato per vivere ogni attimo di questi appuntamenti imperdibili, perché il meglio dello sport internazionale è a portata di click, pronto a regalarti adrenalina e spettacolo senza precedenti.

Il torneo di Wimbledon sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Per tre stagioni anche l'Eurolega. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutto il tennis che c'è da vedere su Sky e non solo quello

In questa notizia si parla di: tutto - tennis - vedere - torneo

Tennis, Sinner: “Roma posto speciale, darò tutto” - Jannik Sinner esprime la sua gratitudine ai tifosi dopo un'intensa semifinale a Roma, dove ha affrontato alti e bassi.

Ripetiamo tutti insieme: 1) i diritti TV del Roland Garros sono di Discovery Plus, la quale è proprietaria di Eurosport Se volete vedere tutto il torneo scegliendo voi quali partite guardare, è sufficiente scaricare la APP Discovery Plus (PC - Tablet - Cellulari - Smar Vai su Facebook

Tutto sull'ATP 500 di Halle: calendario, programma, tabellone e dove vedere; Tennis, al via il Roland Garros: dove vedere il torneo in tv e streaming; ATP Finals 2024: programma, partecipanti, dove vedere le partite di Jannik Sinner in diretta tv e streaming · Tennis.

Tutto il tennis che c'è da vedere su Sky e non solo quello - Il torneo di Wimbledon sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027- Riporta vanityfair.it

Atp Halle e Queen's, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming - Jannik Sinner torna in campo ad Halle dove ci saranno anche Sonego, Cobolli e Darderi. Scrive sport.sky.it