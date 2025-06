Tutti pazzi per Sinner | bagno di folla ad Halle!

Il calore dei tifosi italiani si fa sentire forte e chiaro: a Halle, Jannik Sinner incanta non solo sul campo, ma anche tra le urla di entusiasmo dei suoi supporter. L’applauso scrosciante e il sorriso sulle labbra sono la prova dell’amore incondizionato per il talento azzurro, pronto a sfidare Bublik nei prossimi quarti di finale. E questa passione alimenta la sua determinazione, spingendolo verso nuove vittorie e grandi traguardi.

Quanto amore per Sinner! All'uscita dal campo di allenamento, Jannik è stato accolto da una folla di tifosi. Una bella carica per la prossima sfida dell'azzurro, che si sta preparando ad affrontare Bublik per un posto nei quarti di finale del torneo tedesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it