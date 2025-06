Turista britannica muore di rabbia dopo essere stata graffiata da un cucciolo in Marocco La famiglia distrutta | Non camminava parlava e dormiva più

Una vacanza in Marocco si è trasformata in un tragico dramma per la famiglia di Yvonne Ford, una donna britannica di 59 anni. Dopo essere stata graffiata da un cucciolo randagio, il suo stato di salute è peggiorato in modo imprevisto, portandola alla morte per rabbia. Un evento che scuote e solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela degli animali durante i viaggi. La famiglia, ancora sconvolta, cerca risposte e supporto in questo dolore inaspettato.

Una donna britannica di 59 anni, Yvonne Ford, residente a Barnsley nel South Yorkshire, è deceduta l’11 giugno scorso a causa della rabbia, dopo essere stata graffiata da un cucciolo randagio, durante una vacanza in Marocco lo scorso febbraio. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il contatto con l’animale era stato di lieve entità. Nel post su Facebook, sua figlia Robyn Thomson ha affermato che la famiglia “sta ancora elaborando questa perdita inimmaginabile. È stata graffiata leggermente da un cucciolo in Marocco a febbraio. All’epoca, non pensava che potesse causare alcun danno e non ci ha dato molta importanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turista britannica muore di rabbia dopo essere stata graffiata da un cucciolo in Marocco. La famiglia distrutta: “Non camminava, parlava e dormiva più”

In questa notizia si parla di: graffiata - stata - cucciolo - marocco

Graffiata da un piccolo cucciolo di cane mentre si trovava in vacanza, non aveva dato importanza alla cosa, ma una volta tornata a casa ha iniziato a sentirsi male fino al decesso La donna aveva contratto la rabbia, la terribile storia: https://fanpa.ge/XXOn7. Vai su Facebook

Graffiata da un cucciolo di cane in vacanza in Marocco, turista inglese torna a casa e muore per rabbia; Graffiata da cucciolo di cane in vacanza, turista torna a casa e muore per rabbia: Non gli ha dato importanza; Turista graffiata da un cucciolo in Marocco, muore di rabbia al rientro: “Non le ha dato peso”.

Turista graffiata da un cucciolo in Marocco, muore di rabbia al rientro: “Non le ha dato peso” - Una turista britannica, Yvonne Ford, originaria dello Yorkshire, ha perso la vita dopo aver contratto la rabbia in seguito a un graffio ricevuto da un cane randagio durante una vacanza in Marocco. Secondo controcopertina.com

Graffiata da cucciolo di cane in vacanza, turista torna a casa muore per rabbia: “Non gli ha dato importanza” - È la terribile storia di Yvonne Ford, donna inglese dello Yorkshire che è entrata in contatto con un cane randagio durante una vacanza in Marocco senza ... Segnala fanpage.it