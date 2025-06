Turismo Ziller Lmdv Hospitality | Al Twiga Porto Cervo stile iconico e identità territoriale

Il Twiga Porto Cervo, simbolo di glamour e eleganza, riaccende la leggenda del divertimento nel cuore della Costa Smeralda. Lmdv Hospitality trasforma questa icona in un simbolo di identità territoriale e stile inconfondibile, offrendo un’esperienza unica di lusso e autenticità . Con questa nuova apertura, il turismo di alta gamma in Italia si arricchisce di un capitolo dazzante, pronto a conquistare appassionati da tutto il mondo. È l’inizio di un’altra straordinaria avventura nel panorama dell’hospitality di eccellenza.

(Adnkronos) – Una nuova vita per uno spazio leggendario che ha segnato la storia del divertimento italiano. Con l'apertura di Twiga Porto Cervo, dall'acquisizione delle mura dell'ex Billionaire, Lmdv Hospitality Group compie un passo strategico che non segna solo l'espansione del brand, ma anche l'inizio di una nuova visione per l'hospitality di lusso in Italia.