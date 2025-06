Turismo responsabile | una grande catena alberghiera ha detto stop alle gite sui cammelli in Egitto Finalmente

Il turismo responsabile sta rivoluzionando il modo di scoprire il mondo, e le grandi catene alberghiere si fanno sentire. Marriott Bonvoy ha annunciato l'addio alle escursioni con animali sfruttati, come i giri in calesse o sui cammelli sotto il sole estivo. Una scelta etica che dimostra come il rispetto per gli esseri viventi possa diventare un nuovo standard nel viaggio. Forse qualcosa inizia davvero a cambiare, promuovendo un turismo più consapevole e sostenibile.

Quello che sembra bello, in realtà bello non è: perché il «classico» giro sul cammello sotto il sole a 40 gradi, così come il giro in calesse a cavallo, così come le foto con le tigri sono un abuso verso gli animali. Per questo il gruppo Marriott Bonvoy ha deciso che le esperienze per i suoi ospiti non coinvolgeranno più nessun animale. Forse qualcosa inizia a cambiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Turismo responsabile: una grande catena alberghiera ha detto stop alle gite sui cammelli in Egitto. Finalmente

