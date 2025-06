Turismo più voli a Capodichino nonostante il Costa d’Amalfi Crocieristi | Napoli sale Salerno cala

Nonostante le sfide passate, il turismo in Campania si conferma in crescita e in evoluzione. L’aumento del traffico aereo all’aeroporto di Capodichino, incentivato dall’apertura del nuovo terminal Costa d’Amalfi, testimonia un rinnovato interesse per la regione, mentre Napoli registra un incremento dei crocieristi, contrastando con il calo a Salerno. Secondo la relazione della Banca d’Italia, nel 2024 i flussi turistici si mantengono stabili rispetto al 2023, aprendo nuove prospettive di sviluppo e attrattiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Aumenta il traffico aereo di Capodichino, anche con l’apertura del Costa d’Amalfi. E a Napoli crescono anche i crocieristi, mentre calano a Salerno. A dirlo è la relazione annuale “L’Economia della Campania”, diffusa oggi dalla Banca d’Italia. Secondo i dati provvisori della Regione, nel 2024 i flussi turistici sono rimasti “sostanzialmente stabili sui livelli del 2023”. Le presenze, ancora inferiori al 2019, sono state sostenute dall’incremento dei visitatori stranieri. Il turismo dall’estero, infatti, ha “più che recuperato i livelli precedenti la pandemia”. La componente nazionale “ha invece registrato una lieve flessione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, più voli a Capodichino nonostante il Costa d’Amalfi. Crocieristi: Napoli sale, Salerno cala

In questa notizia si parla di: capodichino - costa - amalfi - crocieristi

Il Terminal crociere Zaha Hadid entra nel futuro: storico accordo con la Norwegian Cruise Line #salerno #campania Il consorzio Amalfi Coast Cruise Terminal-port of Salerno e il gruppo americano firmano una sinergia pluriennale. Oltre trecentomila arrivi nella Vai su Facebook

In Costiera Amalfitana riecco le navi da crociera: ad inaugurare la stagione 2025 è l'Azamara Journey; Azamara Quest e Scenic Eclipse: la crociera a luci rosse e la nave polare si incontrano in Costa d'Amalfi; A Salerno ecco la nave da crociera Costa Fortuna: cerimonia di benvenuto alla Stazione Marittima.

Aeroporto Costa d'Amalfi e Cilento, sindacati in allerta: «Senza un piano integrato rischio caos nei trasporti» - L'aumento esponenziale del traffico aereo presso l'Aeroporto Costa d'Amalfi e Cilento, spinto dai disagi operativi e dalla chiusura temporanea dello scalo di Capodichino prevista per l'inizio del 2026 ... Riporta ilvescovado.it

Salerno, aeroporto Costa d'Amalfi: «Snodo per il trasporto di organi» - «Prima dell’attivazione dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, lo scalo di riferimento per queste pratiche è sempre stato quello di Napoli Capodichino – spiega il manager dell’azienda ... Si legge su ilmattino.it