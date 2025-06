Turismo e benessere nuove opportunità per l' Unione Forlivese | se ne parla in un incontro

Se il turismo e il benessere sono i pilastri del futuro, non puoi perderti l'incontro di venerdì a Forlimpopoli. Un'occasione unica per scoprire come queste due realtà possano creare nuove opportunità per l'Unione Forlivese, con interventi di importanti figure regionali e locali. Preparati a esplorare le potenzialità di un settore in forte crescita, pronto a trasformare il territorio e a generare sviluppo sostenibile.

Venerdì alle 18 alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli (via Andrea Costa 27) si terrà l'incontro "Turismo e benessere: nuove opportunità per l'Unione Forlivese". Interverranno le assessore regionali Gessica Allegni e Roberta Frisoni, la consigliera regionale Valentina Ancarani, il coordinatore del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Turismo e benessere, nuove opportunità per l'Unione Forlivese": se ne parla in un incontro

