Tumore dell’endometrio cosa bisogna sapere per prevenirlo e curarlo

Il tumore dell’endometrio, spesso sottovalutato, rappresenta una delle neoplasie più frequenti tra le donne, con quasi 9.000 nuove diagnosi all’anno. Conoscere i fattori di rischio, i segnali precoci e le opzioni terapeutiche, oggi arricchite dall’immunoterapia, è fondamentale per una prevenzione efficace e una cura tempestiva. Scopriamo insieme come proteggere la nostra salute e affrontare questa sfida con consapevolezza.

Mammella, colon, polmone. Sono queste le tre forme tumorali più frequenti nella donna. Ma al quarto posto, anche se spesso non si ricorda quanto questa patologia possa essere comune, c’è il tumore dell’endometrio. Ogni anno si registrano quasi 9.000 nuove diagnosi, che nella maggioranza dei casi compaiono dopo i 50 anni. Oggi oltre alla chirurgia, alla chemio e alla radioterapia è possibile puntare anche sull’immunoterapia, grazie a trattamenti che in qualche modo aiutano il corpo a difendersi da solo. Ma l’importante, come sempre accade quando si parla di tumori, è arrivare presto, cogliendo i segnali che l’organismo invia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tumore dell’endometrio, cosa bisogna sapere per prevenirlo e curarlo

In questa notizia si parla di: tumore - endometrio - cosa - bisogna

Tumore dell’endometrio, quando serve a per chi è indicata l’immunoterapia - Il tumore dell'endometrio, che interessa il rivestimento interno dell'utero, richiede un'attenzione particolare.

TUMORE DELL’ENDOMETRIO L’IMMUNOTERAPIA IN PRIMA LINEA AUMENTA LA SOPRAVVIVENZA I RISULTATI DI DOSTARLIMAB + CHEMIOTERAPIA E’ stata annunciata a Milano,... Vai su Facebook

Tumore dell’endometrio, cosa bisogna sapere per prevenirlo e curarlo; Tumore dell'endometrio, via libera in prima linea a dostarlimab più chemioterapia; Verso un vaccino contro il tumore dell’endometrio.

Tumore dell’endometrio: arrivano nuovi farmaci - Scopri i nuovi farmaci contro il tumore dell'endometrio e come la combinazione di dostarlimab e chemioterapia fa la differenza. Da ok-salute.it

Tumore dell’endometrio. Via libera in prima linea alla combinazione immunoterapia e chemioterapia - L’AIFA ha recentemente approvato l’estensione dell’indicazione per le pazienti con carcinoma dell’endometrio ... Lo riporta quotidianosanita.it