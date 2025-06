Tumore del rene l’esperto | La chirurgia conservativa è la terapia più efficace | preservando l’organo sano l’aspettativa di vita aumenta sensibilmente

Il tumore del rene, una patologia oncologica conosciuta ma ancora poco compresa, spesso viene gestita in modo inappropriato. La chirurgia conservativa, che preserva l’organo sano, rappresenta la terapia più efficace e aumenta significativamente le prospettive di vita dei pazienti. Tuttavia, molti ignorano i dettagli di questa malattia e confondono i ruoli tra i vari specialisti. Abbiamo intervistato gli esperti per fare chiarezza e diffondere informazioni corrette su questa condizione.

Una patologia oncologica conosciuta dalla maggioranza degli italiani, ma quasi la metà ne ha soltanto un’idea vaga e crede erroneamente che il nefrologo sia la figura di riferimento per gestirla. Abbiamo intervistato gli esperti per fare chiarezza sul tema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tumore del rene, l’esperto: «La chirurgia conservativa è la terapia più efficace: preservando l’organo sano, l’aspettativa di vita aumenta sensibilmente»

In questa notizia si parla di: tumore - rene - esperto - chirurgia

Svolto con successo il primo intervento robotico in Regione per il tumore del rene - L'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone segna una svolta nella chirurgia oncologica, completando con successo il primo intervento robotico in regione per la rimozione di un tumore del rene.

Tumore del rene, l’esperto: «La chirurgia conservativa è la terapia più efficace: preservando l’organo sano, l’aspettativa di vita aumenta sensibilmente; Tumore al rene, Minervini (Careggi): “La robotica è la chiave per conservare l’organo”; Tumore del rene: l'immunoterapia riduce le recidive.

Tumore del rene, l’immunoterapia subito dopo la chirurgia riduce il rischio di recidiva - sul tumore del rene, chiamato ‘incidentaloma’ per la sua difficoltà di individuazione che avviene casualmente ... Come scrive insalutenews.it

Tumore del rene, i nuovi farmaci immunoterapici riducono di un terzo il rischio di recidiva post chirurgia - Secondo gli esperti, poi, il fatto di poter disporre di nuove molecole, unitamente ai vantaggi in termini di precisione chirurgica e recupero postoperatorio assicurati dalla chirurgia robot ... Si legge su corriere.it