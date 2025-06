Tudor Juve Balzarini spiega | Non può essere definito un ripiego per questo motivo Elkann voleva Conte ma…

Gianni Balzarini, in esclusiva a JuventusNews24, svela i retroscena sulla scelta di continuare con mister Tudor: una decisione che va oltre il semplice ripiego. Elkann aveva infatti puntato su Conte, ma la societĂ ha deciso di fidarsi del progetto attuale, credendo nel potenziale del tecnico bianconero. Questa scelta sottolinea come la Juve voglia costruire un percorso solido, credendo nelle capacitĂ di Tudor di portare avanti i propri obiettivi.

Tudor Juve, Balzarini spiega sulla scelta di proseguire con il mister bianconero: tutte le dichiarazioni. Gianni Balzarini  ha parlato in esclusiva a  per analizzare alcuni temi caldi in casa Juve soffermandosi sulla scelta di proseguire con Tudor. TUDOR JUVE – « Sai allora Elkann voleva Conte, di fronte a Conte dici va bene metto da parte un po' tutto il resto e si stava ragionando su livelli altissimi, poi Conte non è arrivato. Gasperini ci ha fatto sapere che è stato contattato, ci ha dato la conferma di essere stato contattato dalla Juve. Le grandi societĂ hanno il dovere di contattare un sacco di gente e poi fare delle scelte; un allenatore che si vede scelto per secondo o terzo non deve sentirsi sminuito perchĂ© è normale, succede.