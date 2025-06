Tudor | È un bell' inizio Questa Juve ha giocatori interessanti e qualità

Tudor dà il via alla sua avventura con la Juve, mostrando una squadra carica e in piena forma. Con un debutto convincente al Mondiale per club e cinque reti all’attivo, il tecnico croato si gode i risultati e la prestazione di un gruppo che promette grandi cose. È solo l’inizio di un percorso entusiasmante, che potrebbe riservare molte sorprese ai tifosi desiderosi di vedere grandi successi.

Il tecnico croato nel debutto al Mondiale per club si gode le cinque reti segnate e anche una squadra che dimostra un'ottima condizione fisica: "Siamo andati forte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "È un bell'inizio. Questa Juve ha giocatori interessanti e qualità..."

