Tudor dopo il 5-0 | Questa Juve ha qualità siamo partiti bene Su Conceicao e Kolo Muani dico questo

Dopo il 5-0 contro l’Al Ain, Igor Tudor ribadisce che questa Juventus ha qualità e ha iniziato nel modo giusto. La vittoria schiacciante testimonia la forza del gruppo e la determinazione nel perseguire grandi obiettivi. Con Conceiçao e Kolo Muani in evidenza, i bianconeri sono pronti a scrivere nuove pagine di successo: perché questa squadra ha tutte le carte in regola per raggiungere traguardi importanti.

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nel post partita della sfida dei bianconeri contro l'Al Ain al Mondiale per Club Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Al Ain-Juve, terminata 0-5. VITTORIA – «Sono contento, loro hanno spinto all'inizio e noi abbiamo risposto nel modo giusto. Un bel risultato e un bell'inizio».

#Tudor: "È un bell'inizio. Questa #Juventus ha giocatori interessanti e qualità.Siamo andati forte"Il tecnico croato nel debutto al #MondialeperClub si gode le cinque reti segnate e anche una squadra che dimostra un'ottima condizione fisica Vai su X

Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere Vai su Facebook

