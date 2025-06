Tudor a DAZN | Siamo andati forti un bell’inizio Questa squadra ha qualità sono contento Su Conceicao e Kolo Muani…

Igor Tudor, dopo l’entusiasmante inizio della Juventus al Mondiale per Club, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra. Il tecnico ha sottolineato l’impegno e la qualità dimostrata, evidenziando il contributo di giocatori come Conceição e Kolo Muani. Con un risultato positivo all’esordio, i bianconeri si preparano a scrivere nuove pagine di successo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per affrontare questa competizione con fiducia e determinazione.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d'esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «Sono contento, loro hanno spinto all'inizio e noi abbiamo risposto nel modo giusto. Un bel risultato e un bell'inizio». GOL DI QUALITA' – «Siamo andati forti, nel secondo tempo abbiamo un po' abbassato il ritmo per gestire. È un risultato importante, questa squadra ha le qualità». SECONDO TEMPO – «Noi giochiamo in questo modo, vogliamo andare avanti.

