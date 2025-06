Tudor a DAZN | Finalmente si gioca ora siamo al completo Bisogna andare forte e non sottovalutare gli avversari

Finalmente la tensione si trasforma in azione: Tudor, carico e determinato, invita la squadra a dare il massimo senza sottovalutare gli avversari. Dopo una preparazione atipica, ora è il momento di dimostrare il valore dei bianconeri nel match d’esordio al Mondiale per Club. La sfida è alle porte, e l'entusiasmo è alle stelle. È arrivato il momento di scrivere una nuova pagina di successo.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d'esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «Finalmente si gioca, c'è stata una preparazione atipica. Ora siamo al completo, è stato bello allenarsi con tutti. Oggi partono questi, poi ovviamente ci sono 5 cambi. Gli avversari? Vengono da un campionato molto differente, non bisogna sottovalutare niente. Bisogna andare forte».

