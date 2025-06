Tucci omicida reo confesso della 14enne Martina Carbonaro scrive al Papa | Chiedo perdono

Alessio Tucci, il 19enne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, ha scritto al Papa per chiedere perdono. Un gesto che, però, ha suscitato indignazione nella madre della vittima, che non ha accolto con favore le sue parole di pentimento. In un momento così delicato, il suo messaggio apre un dibattito acceso su giustizia, colpe e redenzione. La domanda che resta è: può davvero il pentimento riparare un dolore così profondo?

Il 19enne Alessio Tucci, l’omicida reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, ha chiesto perdono attraverso una lettera indirizzata a Papa Leone XIV. Ha poi affidato la missiva a un sacerdote che svolge attività di volontariato in carcere affinché quest’ultimo possa farla avere al Pontefice. Un gesto che la mamma della giovane vittima non ha apprezzato affatto. “Chiedo perdono per quello che ho fatto”, ha scritto Tucci nella lettera, in cui, come riporta la Repubblica, racconta la sua versione di quello che è accaduto. Stando a Fanpage.it, il giovane ha anche chiesto al Pontefice di rivolgere una preghiera per Martina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Tucci, omicida reo confesso della 14enne Martina Carbonaro scrive al Papa: “Chiedo perdono”

