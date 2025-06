Tubercolosi X | la minaccia dimenticata che mette in crisi la sanità e la geopolitica

minaccia infettiva più letale al mondo, invisibile ma devastante. Nonostante i progressi della medicina, questa malattia rimane un nemico nascosto che mette a dura prova i sistemi sanitari globali e aggrava le tensioni geopolitiche. È il momento di riscoprire la sua gravità e mobilitarci per combatterla efficacemente, perché ignorarla potrebbe costarci caro.

In un’epoca in cui l’attenzione mediatica e politica è catalizzata da minacce emergenti come pandemie virali e biotecnologie militari, la tubercolosi continua a mietere silenziosamente più vittime di molte altre malattie infettive messe in prima pagina. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2023 oltre 10,8 milioni di persone hanno contratto la tubercolosi e circa 1,25 milioni sono morte per le sue complicanze, rendendola la principale causa di morte infettiva al mondo (WHO, 2023). Parallelamente, la resistentissima Tubercolosi X (XDR TB), con ceppi spesso incurabili, emerge come una minaccia silenziosa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tubercolosi X: la minaccia dimenticata che mette in crisi la sanità e la geopolitica

In questa notizia si parla di: tubercolosi - minaccia - dimenticata - mette

Tubercolosi X: la minaccia dimenticata che mette in crisi la sanità e la geopolitica - In un’epoca in cui l’attenzione mediatica e politica è catalizzata da minacce emergenti come pandemie virali e biotecnologie militari, la tubercolosi continua a mietere silenziosamente più vittime di ... Lo riporta msn.com

La Tubercolosi è ancora una minaccia. Anche in Italia. Ecco il nuovo programma Oms per abbatterla - nostro Paese che all’estero, la Tubercolosi, un giorno, non rappresenterà più una minaccia per la salute pubblica”. Segnala quotidianosanita.it