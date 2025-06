Trump valuta l’attacco all’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio

Tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran scuotono la regione, con Trump che valuta attentamente un possibile attacco all’impianto di arricchimento dell’uranio iraniano. Dopo aver approvato i piani israeliani, il presidente americano si trova davanti a un bivio: decidere se intervenire o meno, mentre l’Ayatollah Khamenei respinge ogni minaccia di resa. La partita è aperta: nell’area sono in gioco rischi e alleanze che potrebbero cambiare gli equilibri politici internazionali.

Il presidente americano Donald Trump ha approvato i piani israeliani per attaccare l’Iran, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sull’opportunità di colpire il Paese. La Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha respinto la richiesta di Trump di resa incondizionata. Trump ha dichiarato: «Potrei farlo, potrei non farlo», quando gli è stata posta una domanda sul coinvolgimento degli Stati Uniti in Iran. Mentre nell’area sono arrivate intanto tre portaerei americane e stormi di super bombardieri, il presidente americano ha detto che l’Iran vuole ancora negoziare con gli Stati Uniti e ha proposto di inviare una delegazione alla Casa Bianca, ma che si sta facendo «molto tardi» per i colloqui e che potrebbe presto autorizzare gli attacchi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump valuta l’attacco all’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio

