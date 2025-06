Trump ultimatum definitivo all' Iran | pronti i bombardieri B2

Il mondo è in bilico tra tensioni e incertezze mentre Donald Trump lancia un ultimatum che tiene tutti col fiato sospeso. Con l'invio di bombardieri B-2 pronti all'azione, la domanda rimane: sarà davvero disposto a scatenare un conflitto nucleare? La provocazione del presidente statunitense potrebbe cambiare gli equilibri mediorientali, ma le conseguenze di una simile decisione sono imprevedibili e drammatiche. La crisi nucleare si avvicina a un punto di non ritorno.

«Nessuno sa quello che farò». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non nasconde un certo compiacimento nel tenere il mondo con il fiato sospeso. Aiuterà Israele a distruggere gli impianti nucleari iraniani scaricando per esempio la bomba ad alta penetrazione GBU-57 da 13,6 tonnellate sul sito di Fordo costruito nella montagna di Qom? Oppure forzerà la mano ai contendenti, obbligando Israele a cessare le ostilità, imponendo al tempo stesso la denuclearizzazione a una Repubblica islamica in inferiorità militare? In attesa che prenda una decisione, fanno fede le sue recenti parole su quello che non vuole che accada: «Non voglio un conflitto di lunga durata e non voglio che l'Iran abbia la bomba atomica.