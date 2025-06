Trump rinvia la decisione sull' attacco all' Iran | cresce la tensione

L’attesa cresce mentre Donald Trump rimanda la decisione sull’eventuale attacco all’Iran, alimentando le tensioni in Medio Oriente. Con il piano d’attacco pronto secondo il Wall Street Journal, il presidente preferisce prendersi tempo, mentre le fazioni divergeno su come affrontare la minaccia. Il generale Kurilla spinge per un intervento deciso, contro le riserve dell’intelligence rappresentata da Tulsi Gabbard, che smorza i timori di una minaccia nucleare iraniana. Intanto, la diplomazia internazionale cerca di evitare un’escalation pericolosa.

Sale l’attesa per la scelta di Donald Trump sull’eventuale coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran. Secondo il Wall Street Journal, il piano d’attacco sarebbe già pronto, ma il presidente prende tempo. Il generale Erik Kurilla, favorevole all’intervento, spinge per il dispiegamento di forze in Medio Oriente. Contraria l’intelligence guidata da Tusli Gabbard, che ridimensiona la minaccia nucleare iraniana. Intanto la comunità internazionale teme un’escalation simile a quella del 2003 in Iraq. Cina e Russia lanciano l’allarme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump rinvia la decisione sull'attacco all'Iran: cresce la tensione

Le notizie del 16 giugno sulla guerra tra Israele e Iran; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'.

Trump rinvia la decisione sull'attacco all'Iran: cresce la tensione - Il presidente Usa rinvia la decisione finale sul conflitto tra Israele e Iran. Lo riporta msn.com

Trump valuta piani d’attacco in Iran, ma rinvia la decisione mentre Teheran gioca la carta della diplomazia - Il dossier nucleare iraniano, da mesi in secondo piano, è tornato a occupare il centro della scena internazionale dopo che Donald Trump ha riesaminato – e per ora accantonato – i piani militari predis ... Riporta informazione.it