Trump rinfiamma l’incertezza | Attacchi all’Iran? Deciderò entro due settimane

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si riaccendono con Donald Trump che minaccia un attacco devastante, puntando alla centrale nucleare di Fordow. L’incertezza cresce, mentre si avvicinano le decisioni cruciali previste entro due settimane. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi, tra timori di escalation e scontri potenziali. In questo clima di tensione crescente, il mondo si chiede: quale sarà il prossimo passo?

Il Tycoon continua a minacciare l'Iran di un potenziale attacco devastante. L'obiettivo sarebbe la centrale nucleare di Fordow, un vero e proprio bunker sotterraneo scavato nella montagna, che per le bombe israeliane sarebbe espugnabile.

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Minacce e dietrofront, Trump in cul de sac: i suoi elettori contrari a un attacco all’Iran - Un sondaggio innervosisce il presidente: la maggioranza di chi l’ha votato è contraria a un intervento americano contro l’Iran. editorialedomani.it scrive

Iran: Trump frena la guerra di Netanyahu - Netanyahu non incassa la luce verde per un attacco all’Iran, motivo principale del suo improvviso viaggio negli States. Come scrive msn.com