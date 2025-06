Trump prende tempo | Deciderò nelle prossime due settimane Granata contro l' ambasciata norvegese in Israele | La diretta

In un clima di tensione crescente, Trump prende tempo mentre l’attenzione internazionale si concentra sulla delicata situazione in Medio Oriente. Deciderà nelle prossime due settimane se intensificare le azioni o optare per la diplomazia? La partita diplomatica si infiamma con il Granata contro l’ambasciata norvegese in Israele e richieste di cessate il fuoco da Mosca e Pechino, mentre il rischio di escalation si fa sempre più concreto. Una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri regionali.

Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Raid su impianti nucleari, minacce incrociate e allerta massima per un conflitto regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump prende tempo: "Deciderò nelle prossime due settimane". Granata contro l'ambasciata norvegese in Israele | La diretta

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

IRAN: PROSEGUONO GLI ATTACCHI DI ISRAELE. GLI USA PRONTI A INTERVENIRE? Mentre continuano gli attacchi israeliani e le risposte iraniane, dagli USA Donald Trump prende tempo per decidere se attaccare l'Iran. Vai su X

#TG2000 - Il conflitto tra Israele e Iran. Nuova notte di missili sulle capitali. Trump lancia un ultimatum di resa immediata e valuta l’attacco. La Guida Suprema iraniana, Khamenei: “La battaglia ha inizio”. #18giugno #Iran #Khamenei #Israele #Teheran #guerra Vai su Facebook

Trump approva i piani di attacco all'Iran, ma non dà ordini definitivi; Trump prende tempo: Deciderò nelle prossime due settimane. Bibi: Possiamo colpire anche Fordow | La diretta; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

Trump prende tempo: "Deciderò nelle prossime due settimane". Bibi: "Possiamo colpire anche Fordow" | La diretta - Mentre Donald Trump approva i piani per l'attacco all'Iran e la Guida suprema Ali Khamenei minaccia l'Occidente, continuano i missili tra Israele e Iran. Si legge su msn.com

Trump approva piani d’attacco contro l’Iran ma prende tempo: “Potrei farlo, potrei non farlo” - Israele emette nuovi avvisi di evacuazione e lancia una nuova raffica di attacchi contro vari obiettivi in Iran, mentre il conflitto entra nel settimo giorno ... Lo riporta msn.com