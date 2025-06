Trump la domanda che imbarazza la Juve | Donne in squadra?

Il retroscena che ha lasciato tutti senza parole: l'incontro tra i giocatori della Juve e Donald Trump, avvenuto proprio prima della partita di Champions. Un momento carico di tensione, imprevedibile e difficile da dimenticare, che ha destato imbarazzo tra i calciatori bianconeri di fronte a una domanda scomoda, mettendo in luce quanto possa essere complicato affrontare temi delicati anche fuori dal campo.

Un imbarazzo totale, quello provato dai giocatori della Juve nel sentire Donald Trump parlare di un argomento delicato come quello della guerra tra Iran e Israele, con l'intera squadra bianconera posizionata alle sue spalle, andata a trovare l’ex tycoon nello Studio Ovale della Casa Bianca il giorno precedente alla sfida contro l’Al Ain vinta per 5-0. I volti dei calciatori della Vecchia Signora hanno mostrato un evidente imbarazzo, specie da uno statunitense come McKennie, per nulla convinto delle parole del presidente degli Stati Uniti d’America. L'imbarazzo è totale, sentendo parlare di un argomento che nulla ha a che fare con lo sport e con il calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it