Trump | Iran vicino ad arma nucleare Aiea | Teheran non costruisce bomba

La tensione tra Stati Uniti e Iran si riaccende, mentre Donald Trump avverte che Teheran potrebbe essere vicino all'acquisizione di armi nucleari. Tuttavia, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) rassicura: secondo le sue analisi, Iran non sta lavorando alla costruzione di una bomba. La questione rimane complessa e delicata, con implicazioni che potrebbero cambiare gli equilibri globali. La sfida maggiore è capire chi abbia ragione e quali scenari si aprano in futuro.

(Adnkronos) – Donald Trump ripete che l'Iran non potrà mai avere armi nucleari. L'Aiea, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, afferma che Teherano non stia lavorando per quest'obiettivo. Il presidente degli Stati Uniti, però, è convinto del contrario. "Non vorrei essere coinvolto" nella guerra "ma da 20 anni, e forse più, dico che l'Iran non può avere . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

