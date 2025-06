Trump indeciso sull’Iran Ma il piano d’attacco è pronto

Tensione alle stelle nella regione mediorientale: mentre Trump si mostra indeciso sull’Iran, il piano d’attacco 232 è già pronto all’uso. Un missile iraniano ha colpito un ospedale in Israele, scatenando l’ira di Netanyahu e delle autorità israeliane. La scena internazionale è in fermento, con minacce e interrogativi sulla possibile escalation. Ma cosa succederà davvero? La situazione potrebbe esplodere in un conflitto senza precedenti, e l’esito finale dipende da...

Un missile lanciato dall’Iran ieri mattina ha colpito il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele e ha scatenato l’ira del premier Beniamin Netanyahu. “I tiranni terroristi iraniani pagheranno un prezzo alto”, ha minacciato. E il ministro della Difesa Israel Katz è tornato a mettere nel mirino la Guida suprema iraniana Ali Khamenei: “Non può essere autorizzato a continuare a esistere”. Ma soprattutto l’attenzione dei media è concentrata su quello che deciderà Donald Trump. Occhi puntati sulle decisioni di Trump. Ovvero se il presidente americano sceglierà di scendere in guerra con Israele contro l’Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump indeciso sull’Iran. Ma il piano d’attacco è pronto

