Trump ha dato un ultimatum all' Iran Netanyahu insiste | Siamo in guerra possiamo colpire da soli tutti gli impianti nucleari

In un crescendo di tensioni e minacce, Trump ha lanciato un ultimatum all'Iran, mentre Netanyahu insiste sulla possibilità di agire da soli contro gli impianti nucleari di Teheran. Le recenti rivelazioni di un dossier segreto, che parla di "almeno 10 bombe atomiche" pronte a essere usate, stanno alimentando il fuoco di un conflitto imminente. L'offensiva israeliana "Rising Lion" rappresenta un capitolo cruciale in questa escalation diplomatica e militare.

"Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran Le superbombe "penetrative" di Trump per colpire l'Iran al cuore L'offensiva israeliana "Rising Lion", iniziata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno, è stata giustificata da Tel Aviv con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump ha dato un ultimatum all'Iran, Netanyahu insiste: "Siamo in guerra, possiamo colpire da soli tutti gli impianti nucleari"

