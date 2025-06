Trump firma i piani d' attacco all' Iran se Teheran non cede è guerra

L'ombra di un possibile conflitto si allunga su Medio Oriente, mentre il mondo osserva con apprensione. Donald Trump si trova al crocevia di una decisione cruciale: sostenere Israele in un’azione contro l’Iran o optare per la diplomazia. Il tempo corre veloce e le lancette della Casa Bianca scandiscono ogni secondo, mentre preparativi militari intensificano il clima di tensione. La partita è iniziata, e il futuro potrebbe cambiare drasticamente in poche ore.

Il tempo è un fattore critico che può cambiare le regole del gioco e a Washington il suono delle lancette che scandisce il trascorrere delle ore, adesso si sente piĂą forte perchè Donald Trump deve decidere se affiancare Israele nel conflitto contro l'Iran. Nell'attesa della scelta finale del presidente, la Casa Bianca si sta preparando all'attacco. Negli ultimi tre giorni almeno 30 aerei militari statunitensi sono stati spostati dalle basi americane negli Stati Uniti a quelle europee. Si tratta di aerei cisterna utilizzati per il rifornimento di caccia e bombardieri. Secondo Flightradar 24 almeno sette di questi - tutti KC-135 - hanno fatto scalo in Spagna, Scozia e Inghilterra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump firma i piani d'attacco all'Iran, se Teheran non cede è guerra

In questa notizia si parla di: trump - attacco - iran - firma

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Israele-Iran, la guerra è sempre più vicina al punto di non ritorno. Trump avverte: “Sappiamo dov’è Khamenei. Per ora non lo uccidiamo.” E nel frattempo chiede l’evacuazione di Teheran. Migliaia di civili in fuga. Israele colpisce duramente: 224 morti in Iran in Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione; Merz: Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. Trump al G7 se la prende con Macron; Israele-Iran: Trump tra pressione politica e consenso popolare.

Iran, Trump firma la de-escalation. Poi la polemica con Macron: "Lascio il G7, ma non è come dice lui" | La diretta - Il tycoon torna a Whashington e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Da msn.com

Israele-Iran, Trump autorizza l’intervento Usa: i piani di attacco contro Teheran - A frenarlo potrebbe essere la decisione in extremis dell’Iran di tornare al tavolo dei negoziati sul suo programma nucleare ... Scrive italiaoggi.it