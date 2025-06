Trump fa la sua scelta la guerra all’Iran parte la prossima settimana

Mentre il mondo trattiene il fiato, la decisione di Trump di aprire un nuovo fronte nel Medio Oriente si avvicina. Attacco o diplomazia? Il futuro della regione e la stabilità globale sono in bilico. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa deciderà il leader americano? La risposta potrebbe cambiare per sempre il corso della storia.

Attacco o non attacco l’Iran? Lo faccio o non lo faccio? Il Medio Oriente, che segue con crescente preoccupazione gli esiti dell’attacco all’Iran ordinato da Benyamin Netanyahu, è in balia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump fa la sua scelta, la guerra all’Iran parte la prossima settimana

In questa notizia si parla di: iran - trump - scelta - guerra

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Guerra Israele-Iran. Trump a Teheran: «Arrendetevi». La risposta di Khamenei: «La battaglia ha inizio» Vai su Facebook

La guerra #Iran #Israele. Sul nuovo fronte mediorientale e sulle scelte del presidente USA Trump, l'analisi del generale dell'Esercito, in congedo, Giorgio Cuzzelli, docente di Sicurezza e Studi strategici all'UniversitĂ Lumsa. @framincone #GR1 Vai su X

«Gli Stati Uniti verso una nuova guerra in Medio Oriente»; Iran-Israele, Trump al bivio: scelta Usa tra la diplomazia e la 'madre di tutte le bombe'; Iran-Israele, Trump al bivio: scelta Usa tra la diplomazia e la 'madre di tutte le bombe'.

Ecco cosa ha convinto Trump contro l’Iran. La sua voglia di guerra spacca il fronte dei Maga - In campagna elettorale il tycoon aveva promesso di farla finita con i conflitti. Lo riporta repubblica.it

Ultimatum all’Iran, Trump: “Non ho ancora deciso. Il regime di Teheran può cadere” - Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale nella serata italiana di mercole ... Scrive ilfattoquotidiano.it