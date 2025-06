Trump estende scadenza per vendita di TikTok a settembre

In un colpo di scena che pesa sul futuro digitale globale, Donald Trump annuncia di aver firmato un ordine esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 17 settembre 2025, la scadenza per la vendita di TikTok. Questa decisione apre nuovi scenari per il popolare social cinese, lasciando in sospeso il destino della piattaforma in un contesto geopolitico sempre più complesso. Ma cosa significherà tutto questo per gli utenti e gli investitori?

"Ho appena firmato l' ordinane esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 17 settembre 2025, la scadenza per la chiusura di TikTok ". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump estende scadenza per vendita di TikTok a settembre

