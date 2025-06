Trump da dittatore a gendarme globale?

Dalla scena politica americana agli scenari internazionali, Donald Trump si è trasformato in un protagonista controverso: passato da potenziale dittatore a gendarme globale. In meno di cinque mesi dalla sua elezione, il suo ruolo sembra aver assunto sfumature inedite, rivelandoci un quadro complesso e a tratti inquietante. Ma cosa ci dice questa evoluzione sulla sua leadership e sul futuro della politica mondiale? Continua a leggere per scoprire come Trump sta plasmando il nostro presente e il nostro domani.

Donald Trump nel gorgo di una guerra, a neppure cinque mesi dal suo insediamento come 47mo presidente degli Usa. Uno scenario impensabile, riavvolgendo il nastro della sequenza delle sue dichiarazioni.

"È come un dittatore". Cosa c'è dietro lo striscione di Trump che fa impazzire i dem Usa - Lo striscione di Trump, che ha scatenato polemiche tra i democratici, ricorda un'immagine dittatoriale, alimentando tensioni negli Stati Uniti.

Trump, da dittatore a gendarme globale?; IL FRONTE EUROPEO DELLA GUERRA TRA TRUMP E LO STATO PROFONDO; Edizione del 19 giugno 2025.

Trump, 'Zelensky dittatore mai eletto e comico mediocre' - Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky definendolo un "dittatore mai eletto" e un "comico mediocre" che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per "una guerra che non ... Si legge su ansa.it

Trump: «Zelensky dittatore? L'ho detto io? Non ci posso credere» - Trump aveva definito il leader di Kiev "un dittatore" per non aver tenuto elezioni in tempo di guerra, mentre gran parte dell'Ucraina è sotto l'occupazione russa, i suoi soldati sono in prima ... msn.com scrive