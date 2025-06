Trump approva piani d’attacco contro l’Iran ma non da il via

Donald Trump ha approvato i piani militari contro l'Iran, ma per ora si mantiene in equilibrio tra fermezza e diplomazia. Il suo obiettivo? Lasciare aperta una porta alla negoziazione, sperando che Teheran scelga la via del dialogo anziché quella della guerra. Questa strategia ambivalente riflette la complessità delle tensioni internazionali, dove ogni mossa può cambiare le sorti di un conflitto potenzialmente devastante. Ma quale sarà il passo successivo?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe approvato i piani militari per colpire l'Iran, ma non avrebbe ancora autorizzato un attacco definitivo. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando un alto collaboratore della Casa Bianca. Il leader statunitense starebbe infatti lasciando aperta una finestra diplomatica, nel caso in cui Teheran decidesse di fare marcia indietro e accettare le sue richieste. Alla domanda di un giornalista se gli Stati Uniti si uniranno a Israele in un'offensiva diretta contro Teheran, Trump ha risposto ambiguamente: "Potrei farlo, potrei non farlo", senza escludere nemmeno l'ipotesi di un assassinio mirato della Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

