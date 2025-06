Trump ai giocatori della Juventus | Le donne potrebbero giocare con voi? Non rispondete… Imbarazzo nello Studio ovale

Un episodio insolito e imbarazzante ha scosso la Casa Bianca, quando Donald Trump ha rivolto ai giocatori della Juventus una domanda sorprendente: “Le donne potrebbero giocare con voi?”. Un momento di silenzio che ha lasciato tutti senza parole, evidenziando le tensioni e le diversità culturali presenti in un contesto internazionale. La scena si è trasformata in un'istantanea di come il linguaggio e le percezioni possano ancora divergere.

“Le donne potrebbe giocare con voi?”. “Abbiamo una squadra femminile molto forte”. “Vedo che siete diplomatici”. Momenti di imbarazzo alla Casa Bianca, quando Donald Trump si è rivolto direttamente ai giocatori della Juventus – ricevuti nello Studio ovale prima della partita al Mondiale per club – chiedendo loro se le donne potessero unirsi alla loro squadra. Il presidente statunitense ha squadrato i giocatori, che non hanno aperto bocca. La risposta è arrivata da uno dei manager dei bianconeri: “Abbiamo una squadra femminile molto forte”. A quel punto Trump ha mollato la presa. L'articolo Trump ai giocatori della Juventus: “Le donne potrebbero giocare con voi? Non rispondete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump ai giocatori della Juventus: “Le donne potrebbero giocare con voi? Non rispondete…”. Imbarazzo nello Studio ovale

