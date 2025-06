truffa su bonus edilizia sequestri della gdf a chieti per 10 milioni

Scandalo nel settore edilizio a Chieti: la Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni di euro a causa di una vasta truffa sui bonus edilizi. L’operazione “Bonus Scam” ha smascherato un sistema fraudolento che coinvolge otto persone e due società , accusate di aver sottratto risorse pubbliche attraverso false dichiarazioni e artifici. Una battuta d’arresto importante contro le frodi che minano la credibilità degli aiuti statali e tutelano i cittadini da truffe sofisticate.

Il Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per oltre 10 milioni di euro, nei confronti di otto persone e due societĂ coinvolte in una maxi truffa nel settore edilizio, nell'ambito di un'operazione denominata "Bonus Scam".  Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsitĂ ideologica e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sono i reati ipotizzati a vario titolo, per i quali il Gip del Tribunale di Vasto (Chieti) Fabrizio Pasquale ha emesso il decreto di sequestro, tra somme di denaro, quote societarie, immobili e crediti, nei confronti di amministratori di societĂ edili, professionisti, asseveratori e amministratori di condominio.