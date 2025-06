Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro obbligo di firma per 40enne

Una maxi inchiesta scuote il mondo delle assicurazioni: un'imponente truffa da 4 milioni di euro, con un 40enne tra i protagonisti. Il gip Emilio Minio ha disposto l'obbligo di firma e la presentazione alla polizia giudiziaria per Gianluca Piazza, coinvolto in un'organizzazione criminale dedita a frodi. Un caso che mette in luce le delicate questioni di sicurezza e legalitĂ nel settore assicurativo, sollevando interrogativi sulla prevenzione e repressione di tali crimini.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto disposto dal gip Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Gianluca Piazza, 39enne di Casalmdi Principe coinvolto nella maxi inchiesta su una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe.

In questa notizia si parla di: obbligo - truffa - assicurazioni - milioni

