Trovato un feto morto nei bagni dell' ospedale | Era dentro un sacchetto

Una scoperta scioccante scuote l’ospedale di Piacenza: all’alba del 19 giugno, nei bagni del pronto soccorso, è stato rinvenuto un feto morto nascosto in un sacchetto. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla tutela della vita e sulla sicurezza delle strutture sanitarie. La comunità si chiede come sia potuto accadere e quali misure verranno adottate per prevenire simili tragedie in futuro. La vicenda sta ancora facendo scalpore e richiede risposte chiare e immediate.

Scoperta shock al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. All'alba del 19 giugno è stato trovato un feto morto nei bagni. Secondo quanto trapela dai primi accertamenti delle autorità, il corpicino si trovava all'interno di un sacchetto. Il ritrovamento del feto Il feto è stato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trovato un feto morto nei bagni dell'ospedale: "Era dentro un sacchetto"

