Trovato un feto in un cestino nei bagni dell'ospedale di Piacenza | a dare l'allarme un'addetta delle pulizie

Un episodio sconvolgente scuote l’ospedale di Piacenza, dove un’addetta alle pulizie ha scoperto un feto nel cestino dei bagni, suscitando shock e domande sulla tutela della vita e sulla sicurezza delle strutture sanitarie. È un richiamo urgente a riflettere sulle misure di sorveglianza e prevenzione, affinché tragedie come questa non si ripetano. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

I carabinieri sono stati allertati da un'addetta delle pulizie dopo che era stato trovato un feto nel cestino dei rifiuti nei bagni dell'ospedale di Piacenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Macabra scoperta a Parma, trovato un feto su un marciapiede: indagini in corso - Una macabra scoperta scuote Parma: un feto è stato trovato su un marciapiede nel quartiere Crocetta, vicino a via Federico II.

