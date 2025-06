Trovato un feto in un cestino dei rifiuti all’ospedale di Piacenza

Una scoperta sconvolgente scuote l’Ospedale di Piacenza: un feto, quasi a termine, è stato ritrovato in un cestino dei rifiuti. L’episodio, avvenuto questa mattina, ha allarmato la comunità e aperto un’indagine urgente. I militari del Nucleo investigativo sono subito intervenuti per raccogliere elementi e ascoltare i testimoni. La vicenda solleva domande delicate e richiede risposte chiare e immediate. È un dramma che scuote le coscienze e impone riflessioni profonde sulla nostra società.

Un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni dell' ospedale di Piacenza. A fare la macabra scoperta, intorno alle 7 di oggi, giovedì 19 giugno, è stata un' addetta delle pulizie e sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo investigativo per effettuare rilievi scientifici e ascoltare i testimoni. Dai primissimi accertamenti sembra che il feto trovato fosse quasi a termine. I carabinieri indagano sulla vicenda: visioneranno le telecamere di sorveglianza della zona e dell'ospedale.

