Una tragica scoperta scuote Pesaro: il corpo di un docente è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto affrontare gli esami di maturità. La scomparsa improvvisa del professore, assente inspiegabilmente all’appello scolastico, ha lasciato studenti e colleghi sgomenti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa morte improvvisa, mentre la comunità si stringe attorno al lutto. Un mistero che lascia aperti ancora molti interrogativi.

Pesaro, 19 giugno 2025 – Doveva essere presente agli esami di maturità all’Istituto Alberghiero Santa Marta, ma non si è mai presentato. A dare l’allarme è stata la scuola, preoccupata per l’assenza inspiegabile di un professore dell'istituto. Quando la polizia è arrivata a casa sua, nella zona mare di Pesaro, in via Picciola, lo ha trovato senza vita nel suo letto. L’uomo, residente fuori regione ma domiciliato a Pesaro, abitava con due coinquilini non parenti. È stato uno di loro ad aprire la porta alle forze dell'ordine. Il docente è stato ritrovato già deceduto, disteso sul letto della sua camera e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa: il professore non si era presentato a scuola per la maturità

