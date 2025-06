Trovato morto il professore Dario Falcone non si era presentato a scuola per la maturità

Una tragedia scuote Pesaro: il professor Dario Falcone, stimato docente dell’istituto alberghiero “Santa Marta”, è stato trovato morto in casa, poche ore prima di affrontare la prova di maturità. La sua assenza preoccupava scuola e studenti, lasciando un vuoto difficile da colmare. Questo enigma ci invita a riflettere sulla fragilità e sulla forza invisibile del mondo della scuola, che ora si stringe attorno alla sua memoria.

Pesaro, 19 giugno 2025 – Professore trovato morto in casa poche ore prima della maturità. Il professor Dario Falcone, 62 anni, docente di sala e vendita all’istituto alberghiero “Santa Marta”, è stato trovato morto nel letto dell'abitazione in cui alloggiava. A lanciare l’ allarme è stata la scuola, preoccupata per la sua assenza immotivata alla seconda prova dell’esame di maturità. Il docente, originario della provincia di Pescara e sposato con due figli, insegnava a Pesaro dal 2022. Aveva preso in affitto una stanza in città, in via Picciola, zona mare, condivisa con due coinquilini non parenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it