Trovato l’autista Lo scuolabus può ripartire

Ottima notizia per le famiglie di Casaletto Vaprio e Cremosano: l’autista dello scuolabus è stato finalmente trovato e il servizio potrà riprendere. Dopo mesi di attesa, la mobilità dei nostri studenti tornerà regolare, garantendo sicurezza e puntualità. La ripresa del servizio rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno dell’amministrazione nel supportare le famiglie e promuovere l’istruzione. La comunità può ora guardare al futuro con fiducia e speranza.

CASALETTO VAPRIO (Cremona) Con il nuovo anno scolastico ripartirà il servizio scuolabus da Casaletto Vaprio e Cremosano per la scuola media di Trescore e ritorno, interrotto il 1° febbraio scorso a causa della richiesta di trasferimento dell’autista in un altro comune e dell’avvenuto trasferimento. Dopo questo episodio il Comune ha emesso un bando di assunzione e poi ha ricevuto le domande e fatto sostenere gli esami agli aspiranti al posto. La procedura del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un nuovo dipendente prevedeva che, oltre a ricoprire il ruolo di operaio e messo, avrebbe dovuto avere l’abilitazione per guidare lo scuolabus, veicolo che l’ente con sede in piazza Maggiore ha in comproprietà con il Comune di Cremosano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it