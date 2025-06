Trovato in condizioni gravissime nel suo alloggio | ex comandante della penitenziaria a Cattinara

Un drammatico episodio scuote la comunità: l'ex comandante della polizia penitenziaria Antonio Marrone è stato trovato in condizioni gravissime nel suo alloggio a Cattinara. Soccorso d'urgenza, è ora ricoverato nell'ospedale locale, dove i medici hanno tentato di salvarlo con tutte le proprie forze. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa crisi improvvisa, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Si trova all'ospedale di Cattinara in condizioni gravissime l'ex comandante della polizia penitenziaria del carcere del Coroneo Antonio Marrone. L'uomo è stato trovato all'interno del suo alloggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione.

