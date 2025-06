Trovato feto nel cestino di un ospedale

Una scoperta sconvolgente scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato nel cestino dei rifiuti del pronto soccorso. La macabra scena, scoperta da una addetta alle pulizie, ha acceso le indagini dei Carabinieri, che ora analizzano le telecamere di sorveglianza e interrogheranno i testimoni per fare luce su questa triste vicenda, ancora avvolta nel mistero e nella sofferenza.

10.38 I Carabinieri indagano sulla scoperta, all'ospedale di Piacenza, di un feto trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni della struttura. A trovare il feto, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Nucleo investigativo, per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare i testimoni. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza. E' probabile che il feto sia stato lasciato durante la notte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

