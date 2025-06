Trovati con arnesi da scasso e dispositivo elettronico per auto | tre persone denunciate

Nella cornice delle operazioni di prevenzione e controllo del territorio, la Polizia di Stato di Benevento ha smantellato un pericoloso gruppo di criminali. Tre persone – tra cui un 60enne montenegrino e due italiani con precedenti – sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di arnesi da scasso e dispositivi elettronici per auto. Un intervento che conferma l’efficacia delle attività di sicurezza cittadina.

Comunicato Stampa Fermati un 60enne montenegrino e due italiani con precedenti Nel corso delle attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato della Questura di Benevento – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso

