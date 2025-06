Trovata mentre vaga lungo i binari 34enne trasportata dal personale sanitario in ospedale

Una scena di grande tensione si è svolta questa notte ad Ancona, quando una donna di 34 anni è stata avvistata mentre vagava lungo i binari, rischiando di essere investita da un treno merci in transito. Fortunatamente, il pronto intervento del personale sanitario della Croce Gialla, chiamato dagli agenti della Polfer, ha evitato il peggio e l’ha trasportata in ospedale. La vicenda mette in luce l’importanza della reattività e dell’attenzione di tutti nelle situazioni di emergenza.

ANCONA – È stata notata questa notte dalla Polfer mentre vagava per i binari, rischiando anche di essere investita da un treno merci che, in transito, stava sopraggiungendo. A prestarle soccorso il personale sanitario della Croce Gialla, allertato dagli agenti, che con l’ausilio dell’automedica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Trovata mentre vaga lungo i binari, 34enne trasportata dal personale sanitario in ospedale

In questa notizia si parla di: personale - binari - sanitario - trovata

Dopo aver provato a bussare al vetro del finestrino, ma senza alcuna risposta da parte del guidatore, l'infermiere ha rotto il vetro per aprire la portiera e ha iniziato a praticare la rianimazione cardio polmonare, fino all’arrivo del personale sanitario con ambulan Vai su Facebook

Tragedia in Brianza, cadavere di donna decapitata lungo i binari: treni in ritardo e cancellazioni; Identificato l'uomo trovato senza vita lungo i binari; Bambino trovato solo sui binari tra Latiano e Oria: denunciata la madre.

Question time Schillaci/3. Carenza personale sanitario: “Impegno a trovare le risorse necessarie per superare il blocco del turnover e nuove norme per accessi ai corsi ... - La terza in ordine di presentazione ha riguardato diversi aspetti a partire dalla carenza di personale sanitario ed è stata ... quotidianosanita.it scrive

Personale sanitario. Gimbe: “È crisi senza precedenti: persi oltre 28 mld in 11 anni. E intanto è raddoppiata la spesa per i gettonisti” - Paradosso delle Regioni in piano di rientro: spesa media per il personale dipendente più alta delle altre. Come scrive quotidianosanita.it